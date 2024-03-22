В Устьянском районе Архангельской области построят новую начальную школу с детским садом в селе Березник в рамках реализации федерального проекта «Современный облик сельских территорий», сообщает RosTender.info.

Устьянский округ Архангельской области проводит конкурс на проектирование, строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Прием заявок на участие открыт до 8 апреля. Объем выделенных средств составит 1,9 млрд рублей.

Общая площадь двухэтажного здания составит 11 991,27 м2. Начальная школа будет рассчитана на 580 мест, в том числе 180 мест – это детский сад.

Проектная документация должна быть готова не позднее конца августа. Здание возведут не позднее конца 2026 года.