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В Устьянском районе Архангельской области построят новую начальную школу с детским садом в селе Березник в рамках реализации федерального проекта «Современный облик сельских территорий», сообщает RosTender.info.
Устьянский округ Архангельской области проводит конкурс на проектирование, строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Прием заявок на участие открыт до 8 апреля. Объем выделенных средств составит 1,9 млрд рублей.
Общая площадь двухэтажного здания составит 11 991,27 м2. Начальная школа будет рассчитана на 580 мест, в том числе 180 мест – это детский сад.
Проектная документация должна быть готова не позднее конца августа. Здание возведут не позднее конца 2026 года.
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