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В Архангельской области построят начальную школу в селе Березник

22 марта 2024, 12:15 375 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Устьянском районе Архангельской области построят новую начальную школу с детским садом в селе Березник в рамках реализации федерального проекта «Современный облик сельских территорий», сообщает RosTender.info.

Устьянский округ Архангельской области проводит конкурс на проектирование, строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Прием заявок на участие открыт до 8 апреля. Объем выделенных средств составит 1,9 млрд рублей.

Общая площадь двухэтажного здания составит 11 991,27 м2. Начальная школа будет рассчитана на 580 мест, в том числе 180 мест – это детский сад.

Проектная документация должна быть готова не позднее конца августа. Здание возведут не позднее конца 2026 года.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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