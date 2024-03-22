Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил проектам трех компаний статус «приоритетный». Механизм поддержки дает право инициаторам проектов получить земельные участки для реализации проектов в аренду без проведения торгов, административное сопровождение от Агентства инвестиционного развития Прикамья, а также предусмотренные на территории Пермского края льготы по налогу на имущество.

В рамках реализации инвестиционного проекта ООО «ЛУН-Инвест» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») в столице Прикамья построит новый современный Бизнес-центр на Каме. Компания «ЛУКОЙЛ» инвестирует в этот проект более 32 млрд рублей. Деловой центр высочайшего уровня в современной архитектурной концепции будет оснащен подземным паркингом, ритэйл-инфраструктурой и конференц-залами. Общая площадь строительства составит более 130 тыс. кв. м. Суммарный объем поступлений в бюджет от реализации проекта в перспективе до 2036 года оценивается более чем в 4,5 млрд рублей. Проект позволит создать условия для работы порядка пяти тысяч человек.

В Индустриальном районе Перми будет реализован еще один инвестиционный проект со статусом «приоритетный». В рамках него ООО «КРЕДО-СТРОЙ» планирует построить современный мультитемпературный складской комплекс площадью не менее 30 тыс. кв. м. В том числе офисные помещения – не менее 5 тыс. кв м. Для полного функционирования площадки также планируется создать внешнюю и внутреннюю инженерную, транспортную инфраструктуру, а также благоустроить территорию.

Отметим, инвестиции в проект по строительству складского комплекса с 2024 по 2027 гг. составят порядка 667 млн рублей.

Расширение производства сырья, которое сегодня пользуется спросом в России и на мировом рынке, – задача третьего инвестиционного проекта, поддержанного региональными властями в части присвоения статуса «приоритетный». В ходе реализации инвестиционного проекта компания «Промхимпермь» построит производственный цех, оснащенный технологическим оборудованием.

В числе продукции предприятия — реагенты для цветной металлургии (двойная соль хлорида цинка-аммония и хлорид цинка), используемые для подготовки металлической поверхности перед горячим цинкованием; реагент для нефтедобычи (хлорид цинка) для щадящего глушения нефтяных скважин перед ремонтом и минеральные добавки для сельского хозяйства, которые используются в составе комбикормов для животных.

«Наша компания сегодня занимает устойчивое положение на химическом рынке России. На данном этапе нашей деятельности мы планируем расширить производство благодаря механизму «приоритетного инвестиционного проекта». Уверен, поддержка краевых властей поможет нам добиться новых результатов, которые положительно скажутся на экономике Пермского края», — отметил Владимир Пономарев, директор по техническому развитию ООО «Промхимпермь».

По данным Агентства инвестиционного развития Прикамья, общий объем инвестиций в проект составит 80 млн рублей, будут созданы новые рабочие места.