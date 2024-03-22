Новую производственную линию с российским оборудованием запущена на горно-обогатительном комбинате "Ильменит" в Томской области, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

В церемонии запуска приняли участие вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров и губернатор Томской области Владимир Мазур.

По словам Мантурова, предприятие сейчас закрывает 7% потребностей крупнейшего в мире производителя титана - корпорации "ВСМПО-Ависма" в ильменитовом концентрате.

"Задача, которую сейчас докладывали, - выйти на закрытие 50% потребности всей страны в ильменитовом концентрате. И собственно на 100% закроется потребность основного титанового производителя. Это масштабная задача, которой нужно заниматься, и мы готовы всячески подставлять свое плечо. Ну и другие попутные продукты, в том числе и циркониевый продукт, который сегодня также востребован в широком применении, в том числе в строительной индустрии", - добавил он.

На предприятии реализуется проект по модернизации производственных мощностей обогатительной фабрики с использованием оборудования отечественного производства. Планируется, что его реализация сделает "Ильменит" крупнейшей площадкой по производству редких металлов с проектной мощностью переработки 7,5 млн тонн рудных песков в год.

"Помимо того, что предприятие сегодня закрывает вопросы импортозамещения, мы еще находим новые составляющие в сырьевом составе месторождения нашего. Продукты, которые позволят дальше развивать те или иные цепочки экономики", - заявил губернатор Томской области Владимир Мазур.

О фабрике

АО "ТГОК "Ильменит" создано в 2002 году для разработки ильменит-циркониевого месторождения в 35 км от Томска, которое является крупнейшим в России по запасам кварцевых песков. Проект предусматривает две очереди - строительство производства (ильменитового и рутил-лейкоксенового) концентратов и кварцевого песка. Первая очередь была запущена под Томском в конце 2021 года.