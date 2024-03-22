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В Якутии построят СПГ-завод мощностью до 525 000 т/год для региона и экспорта в КНР

22 марта 2024, 13:45 317 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: interfax.ru

ООО "СПГ Якутия" планирует построить в Мегино-Кангаласском районе среднетоннажный завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) с собственной генерацией электроэнергии, сообщила пресс-служба правительства Якутии.

По словам директора компании Александра Изместьева, в Мегино-Кангаласском районе уже работает завод по производству СПГ в объеме 15-17 тысяч тонн в год. Отсюда поставки осуществляются в основном для потребностей компании "Железные дороги Якутии".

"Планируется расширить производство и построить второй завод, более мощный. Производительность завода на первом этапе (до 2028 года) составит 175 тысяч тонн в год. В последующем (сроки не уточняются - ИФ) будет поэтапное увеличение производительности до 525 тыс. тонн СПГ в год", - говорится в сообщении.

Руководитель завода отметил, что продукция будет поставляться в районы Якутии, газифицированные на основе СПГ, а также экспортироваться в Китай. По его словам, прорабатываются расчеты по доставке СПГ в танк-контейнерах по железной дороге в КНР (через пункты пропуска Камышовая - Суньфэньхэ; Благовещенск - Хэйхэ; Нижнеленинское - Тунцзян; Джалинда - Мохэ), а также до морских портов Владивостока и Находки.

"Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, в том числе с китайскими компаниями, производителями технологического оборудования, готовится площадка для строительства, отрабатываются технологические решения", - цитирует Изместьева пресс-служба.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "СПГ Якутия" зарегистрировано в конце сентября 2023 года в Якутии. Основной вид деятельности - производство газа. Головная компания - ООО "Проект Полюс".

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, СПГ, ЯКУТИЯ
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность 

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