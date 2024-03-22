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108 трансформаторных подстанций отремонтируют "Россети Северный Кавказ" в Ингушетии в 2024 году

22 марта 2024, 12:45 366 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» в 2024 году проведут ремонт 108 трансформаторных подстанций классом напряжения 0,4-10 кВ.

К зиме подготовят энергообъекты, обеспечивающие электроэнергией бытовых и промышленных потребителей, социально значимые учреждения: больницы, школы, детские сады, насосные станции.

Работы по повышению надежности электроснабжения потребителей выполнят во всех четырех районах республики: Джейрахском, Сунженском, Назрановском и Малгобекском.

Трансформаторные подстанции выполняют важнейшую роль звена, перераспределяющего электроэнергию. Именно поэтому своевременному ремонту и качественному обслуживанию оборудования энергетики уделяют повышенное внимание – специалисты в том числе заменят устаревшие выключатели, трансформаторы и разъединители.

«Специалисты уже приступили к обязательной ежегодной диагностике, обслуживанию и ремонту энергообъектов, – рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. – Подготовка к следующему осенне-зимнему периоду начинается сразу после завершения предыдущего. Только так можно обеспечить надежное функционирование сетевого комплекса в условиях низких температур и непогоды».

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят 235,4 млн рублей на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии. Это на 62 % больше, чем в 2023 году.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ИНГУШЭНЕРГО, ИНГУШЕТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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