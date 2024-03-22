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Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым

22 марта 2024, 17:15 730 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: government.ru

Фото: government.ru

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Стороны обсудили перспективы развития ТЭК и газификации региона. 

В настоящее время компания «Газпром» ведёт проектно-изыскательские работы по проектированию участка магистрального газопровода, по которому газ в том числе придёт в Красноярский край. Это станет первым этапом развития единой системы газоснабжения Восточной Сибири. 

Губернатор доложил вице-премьеру о ходе модернизации объектов теплоэнергетики региона, а также эксплуатации предприятий электроэнергетики.

Стороны обсудили ход подготовки к 400-летнему юбилею Красноярска, который будет отмечаться в 2028 году. К этому событию подготовлен мастер-план развития столицы края, который включает программы благоустройства городской среды по шести основным направлениям: транспорт и мобильность, жилая и общественно-деловая застройка, общественные пространства и природные территории, экология и системы жизнеобеспечения, туризм, общество.

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Метки: АЛЕКСАНДР НОВАК, ГАЗИФИКАЦИЯ, ТЭК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика 

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