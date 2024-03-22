Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Стороны обсудили перспективы развития ТЭК и газификации региона.

В настоящее время компания «Газпром» ведёт проектно-изыскательские работы по проектированию участка магистрального газопровода, по которому газ в том числе придёт в Красноярский край. Это станет первым этапом развития единой системы газоснабжения Восточной Сибири.

Губернатор доложил вице-премьеру о ходе модернизации объектов теплоэнергетики региона, а также эксплуатации предприятий электроэнергетики.

Стороны обсудили ход подготовки к 400-летнему юбилею Красноярска, который будет отмечаться в 2028 году. К этому событию подготовлен мастер-план развития столицы края, который включает программы благоустройства городской среды по шести основным направлениям: транспорт и мобильность, жилая и общественно-деловая застройка, общественные пространства и природные территории, экология и системы жизнеобеспечения, туризм, общество.