Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Компании
  • День клиента IEK в Краснодаре: только 27 марта 2024 года новые тренды, реальные кейсы, полезные знакомства. Присоединяйтесь!

День клиента IEK в Краснодаре: только 27 марта 2024 года новые тренды, реальные кейсы, полезные знакомства. Присоединяйтесь!

22 марта 2024, 15:30 198 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Группа компаний IEK
Авторы и источники / Правообладателям

IEK GROUP начинает новую серию встреч со специалистами электротехнической отрасли. Уже 27 марта День клиента IEK пройдет в Краснодаре — это отличный способ провести время интересно и с пользой, да еще и получить классные подарки. Переходите по ссылке, смотрите, как круто на наших мероприятиях, и регистрируйтесь на ближайшее в вашем городе. Уверены, вам понравится!

Что вас ждёт?

  • 7 часов контента про технологичные решения для разных отраслей.
  • Новые тренды — узнайте, как будут развиваться электротехника и IT.
  • Реальные кейсы. А также продуктовые анонсы для продавцов — лучшее в 2024 году.
  • Полезные знакомства. Заказчики и проектировщики, производители НКУ и монтажники — все будут здесь.
  • Эксперты IEK ответят на все ваши вопросы.

А еще — мастер-классы, позитивная атмосфера, конкурсы, фуршет и приятные подарки.

Конференция бесплатна для всех участников. Но количество мест в зале ограничено, а желающих много. Успейте зарегистрироваться!

Где: Galich Hall, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 181.

Когда: 27 марта 2024 года, встречаем гостей с 8:30.

Обсудить на форуме
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
IEK
6.86

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
22.03.2024
В Якутии построят СПГ-завод мощностью до 525 000 т/год для региона и экспорта в КНР
22.03.2024
На ЗАЭС восстановили отключенную электролинию
22.03.2024
18 км ЛЭП модернизируют "Россети Московский регион" в городском округе Шатура в 2024 году
22.03.2024
6,6 МВт мощности предоставили "Россети Юг" в феврале новым потребителям в Волгоградской области
22.03.2024
Ульяновские энергетики готовятся к выполнению ремонтной программы
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+