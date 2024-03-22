Персона года
IEK GROUP начинает новую серию встреч со специалистами электротехнической отрасли. Уже 27 марта День клиента IEK пройдет в Краснодаре — это отличный способ провести время интересно и с пользой, да еще и получить классные подарки. Переходите по ссылке, смотрите, как круто на наших мероприятиях, и регистрируйтесь на ближайшее в вашем городе. Уверены, вам понравится!
Что вас ждёт?
А еще — мастер-классы, позитивная атмосфера, конкурсы, фуршет и приятные подарки.
Конференция бесплатна для всех участников. Но количество мест в зале ограничено, а желающих много. Успейте зарегистрироваться!
Где: Galich Hall, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 181.
Когда: 27 марта 2024 года, встречаем гостей с 8:30.
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