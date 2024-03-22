IEK GROUP начинает новую серию встреч со специалистами электротехнической отрасли. Уже 27 марта День клиента IEK пройдет в Краснодаре — это отличный способ провести время интересно и с пользой, да еще и получить классные подарки. Переходите по ссылке, смотрите, как круто на наших мероприятиях, и регистрируйтесь на ближайшее в вашем городе. Уверены, вам понравится!

Что вас ждёт?

7 часов контента про технологичные решения для разных отраслей.

Новые тренды — узнайте, как будут развиваться электротехника и IT.

Реальные кейсы. А также продуктовые анонсы для продавцов — лучшее в 2024 году.

Полезные знакомства. Заказчики и проектировщики, производители НКУ и монтажники — все будут здесь.

Эксперты IEK ответят на все ваши вопросы.

А еще — мастер-классы, позитивная атмосфера, конкурсы, фуршет и приятные подарки.

Конференция бесплатна для всех участников. Но количество мест в зале ограничено, а желающих много. Успейте зарегистрироваться!

Где: Galich Hall, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 181.

Когда: 27 марта 2024 года, встречаем гостей с 8:30.