Директором "Хевел" назначен Виктор Тарасов

12 марта 2024 года директором завода «Хевел» назначен Виктор Тарасов.

Виктор Сергеевич родился в 1981 году. В 2003 году окончил Московский государственный университет прикладной биотехнологии по специальности «Техника и физика низких температур».

В 2011 году - Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, по направлению «Менеджмент организаций».

В 2022 году проходил профессиональную переподготовку во Всероссийской академии внешней торговли, г. Москва по программе «Лидеры производительности», РАНГХиС по программе «Бизнес-навыки руководителя», в Московской школе управления «Сколково» по программе «Управление производством и логистикой».

После окончания учебы работал инженером по наладке и испытаниям на производстве климатического и теплооборудования в Московской области.

В 2010 году принят в компанию «Хевел» инженером-технологом. На этапе окончания строительства и запуска завода по производству фотоэлектрических модулей на основе микроморфного кремния обеспечивал трансфер технологии, участвовал в наладке и пуске технологической линии, разработке технологических карт, регламентов, эксплуатационных нормативных документов, программ обучения сотрудников, участвовал в подготовке к сертификации солнечных модулей в TUV, сертификации процесса производства и готовой продукции в российских органах сертификации.

В 2014 году был назначен начальником смены, в 2015 – заместителем начальника производственной службы, с 2016 возглавлял производственную службу завода, которая насчитывает более 400 человек.

В 2023 году назначен руководителем департамента производства, а затем техническим директором ООО «Хевел».

В составе проектной группы принимал непосредственное участие в процессе перехода завода на новую гетероструктурную технологию в 2017 году, во всех этапах модернизации и расширения производства