На ЗАЭС восстановили отключенную электролинию

Руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сообщило о восстановлении электроснабжения по основной линии 750 кВ. Ранее одну из двух питающих станцию электролиний временно отключали.

«На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ "Днепровская". Линия введена в работу в 11:02»,— сообщила пресс-служба администрации ЗАЭС в Telegram-канале.

Отключение линии произошло 22 марта в 6:10 мск. Электроснабжение станции обеспечивала линия «Феросплавная». Украинский «Энергоатом» обвинил в случившемся Россию. Глава компании Петр Котин утверждает, что линия была отключена из-за ракетной атаки минувшей ночью.

20 февраля станция была отключена от резервной линии мощностью 330 кВ и получала электричество только через «Днепровскую». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, это подрывало «хрупкую ядерную безопасность и ситуацию с безопасностью на объекте». 14 марта «Феросплавную» снова запустили.