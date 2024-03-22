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На ЗАЭС восстановили отключенную электролинию

22 марта 2024, 13:15 324 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Коммерсантъ

Руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сообщило о восстановлении электроснабжения по основной линии 750 кВ. Ранее одну из двух питающих станцию электролиний временно отключали.

«На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ "Днепровская". Линия введена в работу в 11:02»,— сообщила пресс-служба администрации ЗАЭС в Telegram-канале.

Отключение линии произошло 22 марта в 6:10 мск. Электроснабжение станции обеспечивала линия «Феросплавная». Украинский «Энергоатом» обвинил в случившемся Россию. Глава компании Петр Котин утверждает, что линия была отключена из-за ракетной атаки минувшей ночью.

20 февраля станция была отключена от резервной линии мощностью 330 кВ и получала электричество только через «Днепровскую». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, это подрывало «хрупкую ядерную безопасность и ситуацию с безопасностью на объекте». 14 марта «Феросплавную» снова запустили.

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Метки: ЗАЭС, ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 

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