ООО «Русатом МеталлТех» (компания-интегратор Топливного дивизиона Росатома по направлению «Металлургия») представило свою линейку сверхпрочных проводов повышенной гибкости и электропроводности из медь-ниобиевого сплава и сверхпроводниковую продукцию на выставке Cabex 2024 в Москве.

На стенде ООО «Русатом МеталлТех» были представлены сверхпрочные провода повышенной гибкости и электропроводности (диаметром от 0,03 мм до 15 мм) – это контактные провода из медь-ниобиевого сплава для высокоскоростных железнодорожных магистралей, экранирующие облегченные плетенки из медь-ниобиевой проволоки, особо тонкие провода, покрытые серебром, оловом, никелем или без покрытия, сверхпрочные провода для создания магнитных систем медицинских томографов, электродвигателей и генераторов.

Особо тонкая проволока на основе медь-ниобиевого сплава, предназначенная для производства сетеполотна, не имеет аналогов в мире. Это единственный проводник на основе медь-ниобиевого сплава, обладающий исключительно высоким комплексом электропроводности и механической прочности. Данные медь-ниобиевые нити заменяют дорогостоящие одножильные позолоченные молибденовые проволоки или многожильные позолоченные вольфрамовые проволоки, металлотрикотажные ленты, при этом обеспечивают лучшее по характеристикам веса и прочности качество по сравненною с традиционным материалом: легкое, прочное, не распускается, не сминается, восстанавливает свою форму после механических воздействий, обеспечивает размерную стабильность рефлектора.

Потенциальные заказчики отметили также прекрасные технические характеристики монтажного тепло- и радиационно-стойкого провода, который производит ООО «Русатом МеталлТех». Этот провод применяется в качестве контрольного, соединительного и подключающего кабеля в электрических устройствах, при условиях повышенных механических требований и для фиксированного монтажа в составе бортовой кабельной сети ракетно-космической техники. Провод на основе медь-ниобиевого сплава единственный в России сохраняет работоспособность под воздействием открытого огня при температуре 1150С в течение 5 минут.

Помимо кабельно-проводниковой продукции на стенде были представлены сверхпроводники на основе ниобий-титана и ниобий-олова, которые применяются в проектах фундаментальной науки, при создании современной медицинской техники (например, магнитно-резонансных томографов), транспортной и промышленной отраслях, а также в аналитическом оборудовании высокого и сверхвысокого разрешения, таких как спектрометры ядерного магнитного резонанса.

«Наша компания является производителем полного цикла от сырья до готовой продукции сверхпрочных проводов медь-ниобиевого сплава, что особенно важно с учетом вопросов импортозамещения. Наша продукция востребована для высокоскоростного железнодорожного транспорта, в точном машиностроении, электронике и микроэлектронике, робототехнике, а также используется в отраслях, где вопросы надежности и безопасности имеют первостепенное значение – в атомной энергетике, в авиации и космической технике», — прокомментировал генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов.

Выставку Cabex 2024 посетило более 4500 представителей специализированных компаний, экспертов-экономистов, научно-технических специалистов, руководителей профильных предприятий и ассоциаций. Посетители выставки смогли ознакомиться с производителями и поставщиками кабеля, проводов, кабельных аксессуаров, электромонтажных и электротехнических изделий, оборудования и материалов.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

ООО «Русатом Металлургические Технологии» - дивизиональный интегратор Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» по направлению «Металлургия».

В задачи развития металлургического бизнеса Топливной компании входят, в частности, расширение клиентской базы в России и за рубежом, развитие производственных мощностей, создание новых альянсов и партнерств. Технологическими партнерами ООО «Русатом Металлургические Технологии» являются предприятия, специализирующиеся на производстве продукции из тугоплавких и легких металлов, а также сплавов на их основе. Интегратор консолидирует компетенции предприятий АО «ТВЭЛ» в области металлургии: АО ЧМЗ, АО «МСЗ», ПАО «НЗХК», ООО «Элемаш Магнит», ООО «НПО «Центротех», АО «ВНИИНМ».

Научный потенциал, технологические компетенции, квалифицированные кадры предприятий позволяют выполнять работы по запуску в серийное производство новых материалов и перспективных номенклатур продукции, а также оперативно реагировать на потребности ведущих отраслей промышленности и высокотехнологичных компаний.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru