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Более 50 частных домов села Колычево г.о. Домодедово получат надежное электроснабжение

25 марта 2024, 16:15 269 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» в 2024 году повысят надежность электроснабжения более 50 частных домов с. Колычево г.о. Домодедово. Энергетики заменят оборудование распределительных устройств РУ-10 кВ в 6 подстанциях, расположенных на территории села. Мероприятия будут выполнены с апреля по август в рамках программы капитального ремонта, ежегодно реализуемой компанией в городских округах Подмосковья.

Также в г. Домодедово по данной программе запланированы ремонты кабельных линий электропередачи. Работы будут проходить в мкр. Центральный на улице Корнеева и Каширском шоссе. Выполнение капремонтов позволит повысить надежность электроснабжения многоквартирных домов, в которых проживает около 10 тыс. человек.

Всего в 2024 году в рамках программы капитального ремонта в г.о. Домодедово работники АО «Мособлэнерго» планируют отремонтировать 3,1 км кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование 11 подстанций и пять зданий ТП. А также расчистить 1,5 га охранных зон вдоль ЛЭП округа.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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