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Энергетики "Россети Урал" продолжают реконструкцию одного из крупнейших центров питания 110 кВ Свердловской области

25 марта 2024, 14:15 309 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Урал
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Урал»

Фото: ПАО «Россети Урал»

Специалисты Центральных электрических сетей свердловского филиала «Россети Урал» продолжают масштабную реконструкцию подстанции 110 кВ Свердловская. Она обеспечивает электроснабжение северной части города Екатеринбурга и является одним из крупнейших центров питания класса напряжения 110/35/10 кВ на территории Свердловской области. Модернизация энергообъекта проходит в несколько этапов и будет завершена в текущем году.

На данный момент уже выполнены работы по установке новых распределительных устройств классов напряжения 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ, смонтированы здания общеподстанционного пункта управления (ОПУ) и закрытого распределительного устройства (далее – ЗРУ). Полностью завершен монтаж оборудования релейной защиты и автоматики, управления высоковольтным оборудованием, связи и телемеханики трансформаторной подстанции. Кроме того, специалисты компании ввели в работу первый силовой трансформатор 110 кВ. 

Сейчас энергетики выполняют работы по переподключению воздушной линии 110 кВ, а также монтаж силовых и контрольных кабелей от ЗРУ 35 кВ и ЗРУ 10 кВ. 

До конца года энергетики введут в работу второй трансформатор, завершат монтаж кабельных линий 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ, установят дугогасящие реакторы, проведут пуско-наладочные работы оборудования, а также завершат обустройство территории энергообъекта. Всего на подстанции будет установлено 2 трансформатора совокупной мощностью 80 МВА. Отметим, что все оборудование произведено в России.

Подстанция Свердловская обеспечивает электроснабжение северной части города Екатеринбурга, включая объекты транспортной инфраструктуры, предприятия образовательной и социальной сфер, а также жилую и общественную застройку Орджоникидзевского района мегаполиса.

На реконструкцию энергообъекта «Россети Урал» направит более 1,2 млрд рублей

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, СВЕРДЛОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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