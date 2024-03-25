Горьковская железная дорога откроет путеремонтную компанию в апреле 2024 года. В этом году планируется капитально отремонтировать более 370 км пути. Кроме того, будет произведена замена 135 стрелочных переводов.

Наиболее масштабные работы пройдут на участках Ветлжуская – Шеманиха, Андосово – Пильна, Шониха – Зименки и Пижма – Буреполом – в Нижегородской области, Яр – Кожиль, Долгушино – Слободское, Чащинский – Юрья и Октябрьский – Пансаюк – в Кировской области, Болдино – Ундол и Чулково – Гороховец – во Владимирской области.

Кроме того, капитальный ремонт пути будет произведен на участках Кленовский – Бисертский завод – в Свердловской области, Рабак – Куеда – в Пермском крае, Бирюли – Куркачи – в Республике Татарстан, Глазов – Балезино, Кизнер – Саркуз и Болгуры – Кварса – в Удмуртской республике.

В рамках ремонта железнодорожники заменят рельсошпальную решетку и уложат бесстыковой путь. Также будут проведены работы по глубокой очистке балласта и сварке стыков на участках.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.