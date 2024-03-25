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В Верхней Пышме выделят 260,3 млн на реконструкцию улицы Александра Козицына

25 марта 2024, 16:00 300 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В городе Верхняя Пышма Свердловской области реконструируют автомобильную дорогу по улице Александра Козицына, сообщает RosTender.info.

Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 1 апреля. Начальная цена муниципального контракта составляет 260,3 млн рублей.

Работы по реконструкции завершатся 25 ноября 2025 года. Они будут профинансированы из средств бюджета городского округа и области.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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