В городе Верхняя Пышма Свердловской области реконструируют автомобильную дорогу по улице Александра Козицына, сообщает RosTender.info.

Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 1 апреля. Начальная цена муниципального контракта составляет 260,3 млн рублей.

Работы по реконструкции завершатся 25 ноября 2025 года. Они будут профинансированы из средств бюджета городского округа и области.