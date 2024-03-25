В Кировском филиале АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») состоялся ввод в эксплуатацию добычного горизонта +10 метров Кировского рудника.

В торжественной церемонии пуска объекта в эксплуатацию приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников и директор Кировского филиала АО «Апатит» - Андрей Абрашитов.

«Прежде всего я хочу поблагодарить всех, благодаря кому проект состоялся: строителей, работников компании, руководство компании, которое приняло инвестиционное решение. Благодаря запуску нового горизонта рудник обеспечивается запасом еще на много лет, растёт его производительность, растёт добыча. Кроме того, благодаря Кировскому филиалу АО «Апатит» развивается социальная сфера, растёт сам город Кировск. Руда, добываемая здесь, служит сырьем для производства удобрений ФосАгро, которые экспортируются в 100 стран мира. Его работа важна не только для Мурманской области, она важна для всей нашей страны, делает Россию сильнее», - сказал заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Реализация проекта развития нового подземного горизонта +10 метров на Кировском руднике началась в 2015 году. Его актуальность была продиктована необходимостью компенсации выбывающих из строя горизонтов рудника с развитием фронта горных работ и, как следствие, сохранением и наращиванием объемов добычи апатит-нефелиновой руды.

«Для Мурманской области это знаковый проект. Новый горизонт обеспечит 300 млн тонн запасов руды. Это значит, что предприятие будет жить и активно развиваться. Конечно, слова благодарности трудовому коллективу – двум тысячам человек, которые занимались этой работой, и низкий поклон нашим партнерам – компании «ФосАгро», которая инвестирует не только в развитие производства, но и в рамках наших соглашений вкладывает средства в развитие социальной сферы. Я желаю всем успеха, и чтобы этот проект давал столько руды, сколько необходимо производству и нашей стране», - отметил, обращаясь к участникам пуска, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что ФосАгро самым серьезным образом подходит к развитию рудно-сырьевой базы комбината, вкладывает огромные средства в его развитие, обеспечивая тем самым все условия для стабильного развития Кольского Заполярья и нашей Родины.

В работах по монтажу и подготовке объекта к эксплуатации было занято порядка 2 тысяч специалистов ФосАгро и более чем 50 подрядных организаций. Здесь нашли свое применение самые передовые технологии и технические решения. В частности, безбалластные рельсовые пути, железнодорожный подвижной состав повышенной грузоподъемности, современное оборудование в дробильно-доставочных комплексах, которое обеспечивает заданную производительность поточно-транспортной системы каждого крыла горизонта, а также материалы и технологии, повышающие ресурс сооружений.

В начале февраля 2022 года был завершен первый этап инвестиционного проекта – состоялся старт опытно-промышленных испытаний на дробильно-доставочном комплексе №1 и комплексе локомотивной откатки Кукисвумчоррского крыла горизонта +10 метров. Второй этап строительства нового горизонта завершился в октябре 2023 года, когда первая апатит-нефелиновая руда в рамках проекта была добыта и на Юкспорском месторождении.

«Сегодня мы открываем новую страницу славной трудовой истории Кировского рудника – старейшего рудника нашего предприятия, который входит в пятерку крупнейших подземных рудников мира, - сказал в ходе торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового горизонта директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов. - Я хочу сказать искренние слова благодарности всем, кто принимал участие в реализации этого проекта. Эта масштабная стройка – яркий показатель заботы компании «ФосАгро» о развитии рудно-сырьевой базы, обеспечении эффективного недропользования и создании надежной сырьевой основы для российской отрасли минеральных удобрений. Этот реализованный масштабный горно-капитальный проект обеспечит качественным апатитовым концентратом долгосрочный план развития перерабатывающих производств компании «ФосАгро» и всей российской отрасли минеральных удобрений».

Инвестиции по проекту превышают 36 млрд рублей. В результате его реализации общий объем запасов апатит-нефелиновой руды, вовлекаемых в отработку, составит порядка 300 млн тонн. В перспективе новый горизонт будет способствовать наращиванию объемов добычи руды Кировским рудником до 25 млн тонн руды к 2025 году. Ожидается, что к 2028 году производительность горизонта достигнет 9,4 млн тонн в год. С выходом на проектную мощность доля горизонта +10 метров в объеме руды, добываемой Кировским рудником, составит 36%.

«В 2023 году ФосАгро направила на развитие и модернизацию производств рекордный объем инвестиций – более 64 млрд рублей. В этом году мы планируем поднять эту планку еще на 13% - до 73 млрд рублей. В соответствии с комплексной стратегией развития ФосАгро до 2025 года, эти средства пойдут как на развитие уникальной рудно-сырьевой базы, так и на расширение и модернизацию мощностей предприятий, выпускающих 58 марок минеральных удобрений, высоко востребованных как российскими аграриями, так и в 100 странах мира на всех обитаемых континентах, - рассказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. - Значительная часть этих средств будет освоена здесь, в Кировске. Так, уже начато строительство нового рудника для разработки месторождения «Плато Расвумчорр». Суммарный объем капитальных вложений в реализацию данного инвестиционного проекта составит около 38 млрд рублей. Кроме того, в конце текущего года мы планируем начать подземным способом отработку участка Гакман Юкспорского месторождения Кировского рудника».

Кировский рудник – крупнейший и старейший рудник Кировского филиала АО «Апатит», исчисляет свою историю с 1929 года. В настоящее время рудник ведёт отработку Кукисвумчоррского и Юкспорского месторождений с годовой производительностью более 23 млн тонн руды. Протяженность дорог в подземке Кировского рудника превышает 380 км, что в три раза больше, чем эксплуатационная длина линий метро Санкт-Петербурга.