В г. Алупке ГУП РК «Крымэнерго» продолжает работы по переносу воздушных линий электропередачи под землю. Это не только улучшит внешний вид курортного города, но и обеспечит безопасную и надежную эксплуатацию коммуникаций.

Для воссоздания архитектурного облика исторической центра г. Алупки по просьбе местной администрации сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» реконструируют существующие электрические сети. Проект предусматривает освобождение улиц от расположенных над ними коммуникаций. К настоящему моменту на ул. Амет-Хана Султана и площади им. Ленина энергетики завершили первый этап: демонтировали старые провода и опоры, проложили более 0,3 км подземных кабельных линий (КЛ) 0,4 кВ, установили два силовых шкафа, перезапитали более 15 потребителей. До середины апреля 2024 года специалистам предстоит еще снос одной стойки, прокладка 100 м КЛ 0,4 кВ и переподключение всех потребителей.

Наряду с этим ГУП РК «Крымэнерго» приступило к сооружению новых объектов для технологического присоединения музея Пушкина в пгт Гурзуфе. Общий объем работ предусматривает возведение свыше 250 м ЛЭП 0,4 кВ и монтаж опор. Выданная объекту мощность составит 120 кВт.

Ранее в г. Алупке был подключен строящийся реабилитационный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В рамках этих работ на ул. Щепкина была выполнена установка комплектной трансформаторной подстанции 400 кВА и смонтированы две КЛ 0,4 кВ.

Следует отметить, что реализация технических мероприятий на территории курортных населенных пунктов осуществляется в условиях сложного горного рельефа и высокой плотности застройки.