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IEK GROUP приглашает на 40-й Форум ЭТМ в Екатеринбурге: вас ждут масштабная выставка, мастер-классы и конкурсы

25 марта 2024, 15:30 298 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Группа компаний IEK
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: shutterstock

Фото: shutterstock

IEK GROUP примет участие в юбилейном 40-м Форуме ЭТМ в Екатеринбурге — 4 апреля 2024 года. Сотни специалистов электротехнической сферы соберутся на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Гостей ждут масштабная выставка и интересная деловая программа.

Стенд IEK GROUP в новом фирменном стиле представит разнообразный ассортимент, который позволяет предлагать готовые решения для различных отраслей. Профессионалов электромонтажа заинтересуют инструменты ARMA2L, электроустановочные изделия BRITE, надежные шкафы KREPTA и TITAN, а также технологичное модульное оборудование ARMAT. Специалистам производственной сферы продемонстрируют оборудование для промышленной автоматизации ONI с программным обеспечением MasterSCADA.

На отдельном стенде будет представлено комплексное предложение светотехники брендов IEK, LEDEL и FEREKS. Здесь гости выставки познакомятся с оборудованием для уличного и промышленного освещения, а также стильными декоративными светильниками.

Масштабная экспозиция — только часть программы. Электромонтажников приглашают на конкурс по скоростной сборке квартирного щита. Монтёров линий электропередачи ждут на мастер-классе «Монтаж арматуры СИП», где вы сможете задать все интересующие вопросы по работе с продукцией IEK.

Специалисты IEK GROUP расскажут о новинках, применяющихся в промышленности и в центрах обработки данных. Отдельное внимание будет уделено развитию автоматизации на производстве в условиях санкций. Ждём всех желающих обсудить эти актуальные темы в деловой части форума!

Приглашаем посетить экспозицию IEK GROUP на 40-м Форуме ЭТМ! Встречаемся 4 апреля 2024 года по адресу: МВЦ «Екатеринбург-Экспо», бул. ЭКСПО, 2, павильон № 1. Выставка открыта с 10:00 до 17:30.

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Метки: IEK GROUP, ЭТМ ФОРУМ
Отрасль: Электротехника 
IEK
6.86

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