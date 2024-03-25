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На Воткинской ГЭС в кратер гидроагрегата №2 установлено рабочее колесо

25 марта 2024, 15:00 296 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ПАО РусГидро
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Фото: ПАО «РусГидро» Воткинская ГЭС

Фото: ПАО «РусГидро» Воткинская ГЭС

На Воткинской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») перенесен с монтажной площадки и установлен в кратер гидроагрегата №2 укрупненный, вместе с рабочим колесом, блок турбины. Работы по замене гидроагрегата проводятся в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

Гидроагрегат №2 был введен в эксплуатацию в 1961 году, отработал более 60 лет и достиг высокой степени износа. Работы по обновлению гидроагрегата были начаты летом 2023 года, завершить их планируется в июне текущего года. На сегодняшний день выполнен демонтаж старого оборудования гидроагрегата, монтаж облицовки и бетонирование камеры рабочего колеса, сборка рабочего колеса на монтажной площадке, направляющего аппарата, восстановление проточной части, сборка сердечника статора, ротора на монтажной площадке и укрупненного блока в кратере гидроагрегата.

В ближайшее время предстоят работы по подготовке к переносу с монтажной площадки и установке ротора гидроагрегата №2. Затем последует монтаж узлов гидрогенератора, аппаратуры автоматики генератора и турбины, вспомогательного оборудования, оборудования маслонапорной установки и электрогидравлического регулятора, а также монтаж системы автоматизированного управления и функциональные испытания систем гидроагрегата.

Новый гидроагрегат изготовлен российским производителем – компанией «Силовые машины». Оборудование имеет улучшенные технические характеристики, повышенную мощность, отличается надежностью и высокой экологической безопасностью.

Программа комплексной модернизации Воткинской ГЭС предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов станции. Первый гидроагрегат был заменен в 2017 году, в дальнейшем новые машины вводились ежегодно. На данный момент заменены уже семь гидроагрегатов. После завершения работ мощность станции возрастет до 1150 МВт, что на 13% выше, чем до начала модернизации.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 11 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 559 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 132 гидротурбины, 117 генераторов, 92 силовых трансформатора, а также более 10 тыс. единиц вспомогательного оборудования.

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Метки: РУСГИДРО, ПКМ, ВОТКИНСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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