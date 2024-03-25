В рамках конкурсного производства компании «Чек-Су.ВК», созданной для разработки Усинского месторождения марганца в Кузбассе, с аукциона проданы площади недостроенного Енисейского ферросплавного завода под Красноярском. Начальная стоимость лота, в который вошли недостроенное здание, земельные участки, права аренды на землю, участок захоронения промышленных отходов, оборудование, техника и ЛЭП, составляла 730,7 млн руб., следует из данных Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц «Федресурс».

Победителем торгов стала московская компания «Банкротфорум», предложившая наибольшую цену за лот – 587 млн руб. Торги были объявлены в январе 2024 года.

АО «Чек-Су.ВК» признано банкротом в декабре 2017 года с требованиями кредиторов на 16,3 млрд руб. Средства на разработку Усинского месторождения и строительство Енисейского ферросплавного завода в Красноярском крае компания привлекла у ВЭБа. После протестов жителей в Красноярске компания отказалась от проекта Енисейского завода и решила в 2015 году реализовать в Хакасии проект завода электролитического марганца мощностью 80 тыс. т в год. Однако инвестировать в него ВЭБ отказался. В 2020 году имущественный комплекс компании несколькими лотами был выставлен на торги. Их общая стоимость составила около 7 млрд руб. Однако желающих приобрести активы тогда не нашлось.

Лолита Белова