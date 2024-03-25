25 марта в г. Сочи в рамках первого дня работы XIII Международного форума «Атомэкспо» состоялась церемония подписания соглашения о взаимодействии в рамках организации финансирования проектов по строительству ветроэлектростанций между АО «НоваВинд» и АО «Газпромбанк». Общая запланированная мощность проектов составит 460 МВт.



Предметом соглашения является установление базовых условий взаимодействия сторон в целях дальнейшего кредитования строительства ветроэлектростанций в период с 2025 по 2027 гг. в рамках выполнения обязательств по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии.

«В своей деятельности мы стремимся к максимизации «зеленой» компоненты и заинтересованы в дальнейшем развитии ветроэнергетических проектов на территории России. На сегодняшний день мы уже ввели в эксплуатацию 9 ветропарков на юге страны суммарной установленной мощностью свыше 1 ГВт. Ветроэнергетика, наряду с атомной генерацией, вносит весомый вклад в улучшение качества жизни людей и устойчивое развитие. Продолжение работы с Газпромбанком – это подтверждение наших стратегических подходов в ведении бизнеса. Различные формы «зеленого» финансирования уже стали регулярной практикой для нашей компании», - отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Григорий Назаров.

«Банк активно участвует в развитии российского рынка ветроэнергетики практически с момента его основания. Мы продолжаем финансирование проектов возобновляемых источников энергии и видим востребованность этого вида энергии со стороны инвесторов. Подписанное сегодня соглашение подтверждает, что наше многолетнее сотрудничество с Росатомом по этому направлению является плодотворным и стратегическим», – рассказал Исполнительный Вице-Президент – начальник Департамента финансирования энергетики, телеком и атомной промышленности Газпромбанка Илья Девиченский.

АО «НоваВинд» было основано в сентябре 2017 года. В контуре компании сосредоточено управление ключевыми компетенциями в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день введено в эксплуатацию свыше 1 ГВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года АО «НоваВинд» введет в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.



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