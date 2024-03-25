Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» продолжают поэтапную замену устаревшего оборудования релейной защиты и автоматики (РЗА) на новое, выполненное на микропроцессорной базе.

В 2024 году современные коммутационные устройства установят на восьми подстанциях 110 кВ: «Восточная», «Шамхал», «Махачкала», «Буйнакск-1», «Акташ», «Ярыксу», «ЗФС» и «Гуниб».

Все новое оборудование российского производства. По своим параметрам оно превосходит аналоги предыдущего поколения: многофункциональное, компактное, обладает высокой наблюдаемостью и чувствительностью, устойчиво к механическим воздействиям.

Устройства РЗА при возникновении нештатных ситуаций в десятые доли секунды локализуют нарушение, отключив поврежденный участок с минимальными последствиями для потребителей. Обновление оборудования позволит предотвращать масштабные технологические нарушения в сетях, обеспечит устойчивую работу подстанций и повысит надежность электроснабжения республики.