Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Россети Северный Кавказ" продолжают повышать надежность работы ключевых подстанций Дагестана

25 марта 2024, 16:30 239 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» продолжают поэтапную замену устаревшего оборудования релейной защиты и автоматики (РЗА) на новое, выполненное на микропроцессорной базе.

В 2024 году современные коммутационные устройства установят на восьми подстанциях 110 кВ: «Восточная», «Шамхал», «Махачкала», «Буйнакск-1», «Акташ», «Ярыксу», «ЗФС» и «Гуниб».

Все новое оборудование российского производства. По своим параметрам оно превосходит аналоги предыдущего поколения: многофункциональное, компактное, обладает высокой наблюдаемостью и чувствительностью, устойчиво к механическим воздействиям.

Устройства РЗА при возникновении нештатных ситуаций в десятые доли секунды локализуют нарушение, отключив поврежденный участок с минимальными последствиями для потребителей. Обновление оборудования позволит предотвращать масштабные технологические нарушения в сетях, обеспечит устойчивую работу подстанций и повысит надежность электроснабжения республики.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЭНЕРГО, ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
25.03.2024
"Россети" обновят оборудование на подстанции 220 кВ в Смоленской области
25.03.2024
Энергетики "Россети Урал" продолжают реконструкцию одного из крупнейших центров питания 110 кВ Свердловской области
25.03.2024
В Верхней Пышме выделят 260,3 млн на реконструкцию улицы Александра Козицына
25.03.2024
НоваВинд и Газпромбанк подписали соглашение о взаимодействии в рамках организации финансирования проектов по ветроэнергетике
25.03.2024
На АТОМЭКСПО-2024 в режиме видеосвязи дали старт испытаниям уникального оборудования по производству инновационного ядерного топлива
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно