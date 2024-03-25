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"Россети" обновят оборудование на подстанции 220 кВ в Смоленской области

25 марта 2024, 17:45 222 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Филиал ПАО «Россети» - МЭС Северо-Запада отремонтирует 7 трансформаторов суммарной мощностью 426 МВА на подстанции 220 кВ «Компрессорная». Это повысит надежность электроснабжения потребителей Смоленской области и выдачи мощности второй по величине электростанции региона – Смоленской ГРЭС.

В рамках ремонтной кампании запланированы работы по очистке внешних элементов от загрязнения, ремонту устройств регулирования напряжения, системы охлаждения и расширительного бака трансформатора в объеме, определенным нормативно-технической документацией, а также проведение высоковольтных испытаний данного оборудования. Реализуемые мероприятия направлены на повышение электрической прочности и эксплуатационной надежности трансформаторного оборудования.

Восстановление эксплуатационного ресурса силового оборудования - одно из важнейших мероприятий ежегодной ремонтной кампании. Своевременное выявление и устранение повреждений оборудования позволяет увеличить срок его службы и снизить риск возникновения нештатных режимов в энергосистеме региона.

Подстанция 220 кВ «Компрессорная» отвечает за бесперебойное электроснабжение крупных предприятий Смоленской области, в числе которых компрессорные станции газопропровода и объекты железной дороги.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика 
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