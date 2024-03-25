Филиал ПАО «Россети» - МЭС Северо-Запада отремонтирует 7 трансформаторов суммарной мощностью 426 МВА на подстанции 220 кВ «Компрессорная». Это повысит надежность электроснабжения потребителей Смоленской области и выдачи мощности второй по величине электростанции региона – Смоленской ГРЭС.

В рамках ремонтной кампании запланированы работы по очистке внешних элементов от загрязнения, ремонту устройств регулирования напряжения, системы охлаждения и расширительного бака трансформатора в объеме, определенным нормативно-технической документацией, а также проведение высоковольтных испытаний данного оборудования. Реализуемые мероприятия направлены на повышение электрической прочности и эксплуатационной надежности трансформаторного оборудования.

Восстановление эксплуатационного ресурса силового оборудования - одно из важнейших мероприятий ежегодной ремонтной кампании. Своевременное выявление и устранение повреждений оборудования позволяет увеличить срок его службы и снизить риск возникновения нештатных режимов в энергосистеме региона.

Подстанция 220 кВ «Компрессорная» отвечает за бесперебойное электроснабжение крупных предприятий Смоленской области, в числе которых компрессорные станции газопропровода и объекты железной дороги.