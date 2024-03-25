Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Востока построили новую линейную ячейку на магистральной подстанции 220 «Уссурийск-2». К ней подключили кабельно-воздушную линию электропередачи 110 кВ «Уссурийск-2 – Уссурийск/т», что позволит увеличить потребление мощности тяговыми подстанциями Восточного полигона железных дорог, повысить надежность электроснабжения потребителей юга Приморского края в период максимальных нагрузок.

Работы велись параллельно с комплексной реконструкцией подстанции, в которую «Россети» вложили около 2 млрд рублей. В 2022 году на объекте установили новые силовые трансформаторы, а в феврале 2023 года – высоконадежное комплектное элегазовое распределительное устройство 110 кВ. Оборудование размещено в отдельном здании, совмещенном с релейным залом.

Подстанция 220 кВ «Уссурийск» (501 МВА) – один из ключевых питающих центров Приморья, задействованный в выдаче мощности Приморской ГРЭС резидентам ТОР «Михайловский», объектам Дальневосточной железной дороги и другим потребителям в Уссурийском городском округе, где живет более 200 тыс. человек.