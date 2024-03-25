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"Россети" расширили узловую подстанцию в Приморье для выдачи дополнительной мощности объектам РЖД

25 марта 2024, 14:30 310 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Востока построили новую линейную ячейку на магистральной подстанции 220 «Уссурийск-2». К ней подключили кабельно-воздушную линию электропередачи 110 кВ «Уссурийск-2 – Уссурийск/т», что позволит увеличить потребление мощности тяговыми подстанциями Восточного полигона железных дорог, повысить надежность электроснабжения потребителей юга Приморского края в период максимальных нагрузок.

Работы велись параллельно с комплексной реконструкцией подстанции, в которую «Россети» вложили около 2 млрд рублей. В 2022 году на объекте установили новые силовые трансформаторы, а в феврале 2023 года – высоконадежное комплектное элегазовое распределительное устройство 110 кВ. Оборудование размещено в отдельном здании, совмещенном с релейным залом.

Подстанция 220 кВ «Уссурийск» (501 МВА) – один из ключевых питающих центров Приморья, задействованный в выдаче мощности Приморской ГРЭС резидентам ТОР «Михайловский», объектам Дальневосточной железной дороги и другим потребителям в Уссурийском городском округе, где живет более 200 тыс. человек.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ВОСТОКА
Отрасль: Электроэнергетика 
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