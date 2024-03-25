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  • "Россети" завершили подготовку инфраструктуры для подключения крупного угольного предприятия в Новосибирской области

"Россети" завершили подготовку инфраструктуры для подключения крупного угольного предприятия в Новосибирской области

25 марта 2024, 13:15 307 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО РЭС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: АО «РЭС»

Фото: АО «РЭС»

Для электроснабжения угольного разреза «Богатырь», расположенного в Искитимском районе Новосибирской области, энергетики компании «РЭС» (входит в Группу «Россети») переустроили действующую линию электропередачи 35 кВ, установили высокочастотный заградитель и реклоузер 35 кВ.

Данные устройства предназначены для передачи сигналов (противоаварийной автоматики, релейной защиты, телефонной связи, телемеханики) и автоматического управления воздушными линиями электропередачи на основе вакуумных выключателей под управлением микропроцессорного устройства РЗА. Помимо противоаварийных и защитных функций дополнительно в новом оборудовании реализована возможность осуществления учета и мониторинга параметров электроэнергии, дистанционного управления и реконфигурации электросети. Это позволит обеспечить надежное электроснабжение угольного разреза «Богатырь». Мощность присоединения потребителя – 3,5 МВт.

Этот разрез – одно из самых крупных и перспективных месторождений антрацита в нашей стране. Разработку ведет Группа «Коулстар». Запасы угля ценных марок составляют 370 млн тонн. При таких запасах и темпах освоения разработка разреза обеспечит в долгосрочной перспективе значительное число рабочих мест. Разработка месторождения начнется в текущем году. Сумма инвестиций по проекту составит более 63 миллиардов рублей.

Являясь системообразующим электросетевым предприятием региона, акционерное общество «Региональные электрические сети» всесторонне участвует в реализации масштабных инвестпроектов и нацпроектов в части обеспечения надежного и качественного электроснабжения.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт www.eseti.ru

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Метки: АО РЭС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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