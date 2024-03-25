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Для электроснабжения угольного разреза «Богатырь», расположенного в Искитимском районе Новосибирской области, энергетики компании «РЭС» (входит в Группу «Россети») переустроили действующую линию электропередачи 35 кВ, установили высокочастотный заградитель и реклоузер 35 кВ.
Данные устройства предназначены для передачи сигналов (противоаварийной автоматики, релейной защиты, телефонной связи, телемеханики) и автоматического управления воздушными линиями электропередачи на основе вакуумных выключателей под управлением микропроцессорного устройства РЗА. Помимо противоаварийных и защитных функций дополнительно в новом оборудовании реализована возможность осуществления учета и мониторинга параметров электроэнергии, дистанционного управления и реконфигурации электросети. Это позволит обеспечить надежное электроснабжение угольного разреза «Богатырь». Мощность присоединения потребителя – 3,5 МВт.
Этот разрез – одно из самых крупных и перспективных месторождений антрацита в нашей стране. Разработку ведет Группа «Коулстар». Запасы угля ценных марок составляют 370 млн тонн. При таких запасах и темпах освоения разработка разреза обеспечит в долгосрочной перспективе значительное число рабочих мест. Разработка месторождения начнется в текущем году. Сумма инвестиций по проекту составит более 63 миллиардов рублей.
Являясь системообразующим электросетевым предприятием региона, акционерное общество «Региональные электрические сети» всесторонне участвует в реализации масштабных инвестпроектов и нацпроектов в части обеспечения надежного и качественного электроснабжения.
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт www.eseti.ru
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