22-я международная выставка кабельно-проводниковой продукции CABEX-2024 завершилась. В рамках выставки состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший инновационный продукт-2024».

Томсккабель занял второе место в номинации «Кабель и провода» с номенклатурой Тофлекс ЭМС.

Кабели Тофлекс ЭМС предназначены для подключения электродвигателей, в том числе управляемых преобразователями частоты, и вспомогательного электрооборудования на номинальное переменное напряжение до 1200, 3300 и 6000 В, номинальной частотой до 400 Гц.

Заявку можно отправить Вашему менеджеру или на почту cable@tomskcable.ru . «Томсккабель» всегда рад взаимовыгодному сотрудничеству!