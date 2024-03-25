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Томсккабель занял второе место в номинации "Кабель и провода" с номенклатурой Тофлекс ЭМС

25 марта 2024, 16:45 263 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО Томсккабель
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22-я международная выставка кабельно-проводниковой продукции CABEX-2024 завершилась. В рамках выставки состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший инновационный продукт-2024».

Томсккабель занял второе место в номинации «Кабель и провода» с номенклатурой Тофлекс ЭМС.

Кабели Тофлекс ЭМС предназначены для подключения электродвигателей, в том числе управляемых преобразователями частоты, и вспомогательного электрооборудования на номинальное переменное напряжение до 1200, 3300 и 6000 В, номинальной частотой до 400 Гц.

Заявку можно отправить Вашему менеджеру или на почту cable@tomskcable.ru . «Томсккабель» всегда рад взаимовыгодному сотрудничеству!

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Метки: ТОМСККАБЕЛЬ, CABEX-2024
Отрасль: Кабельная промышленность 
TOMK
7.99

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