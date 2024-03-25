Персона года
22-я международная выставка кабельно-проводниковой продукции CABEX-2024 завершилась. В рамках выставки состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший инновационный продукт-2024».
Томсккабель занял второе место в номинации «Кабель и провода» с номенклатурой Тофлекс ЭМС.
Кабели Тофлекс ЭМС предназначены для подключения электродвигателей, в том числе управляемых преобразователями частоты, и вспомогательного электрооборудования на номинальное переменное напряжение до 1200, 3300 и 6000 В, номинальной частотой до 400 Гц.
Заявку можно отправить Вашему менеджеру или на почту cable@tomskcable.ru . «Томсккабель» всегда рад взаимовыгодному сотрудничеству!
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