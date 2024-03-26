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Энергетики "Россети Урал" направили более 22 млн рублей на модернизацию важного центра питания на севере Свердловской области

26 марта 2024, 14:00 336 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал

Специалисты Серовских электрических сетей свердловского филиала «Россети Урал» выполнили работы по модернизации оборудования подстанции 110/35/6 кВ Североуральск в Североуральском городском округе. На эти цели направлено более 22 миллионов рублей.

Энергетики установили на энергообъекте систему сбора и передачи информации, которая предназначена для оперативного управления основным и вспомогательным электрооборудованием центра питания. Система является комплексом программных и технических средств, направленных на своевременное предоставление оперативному персоналу точной и достоверной информации о параметрах работы оборудования подстанции.

Ранее энергетики выполнили на подстанции Североуральск капитальный ремонт 7 разъединителей 35 кВ с заменой опорной изоляции, выключателя 110 кВ, а также текущий ремонт 12 выключателей 35-110 кВ и 4 трансформаторов 6-110 кВ.

Модернизация оборудования, а также проведенные ремонтные работы на подстанции Североуральск направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей Североуральского городского округа, население которого составляет более 35 тысяч человек.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, СВЕРДЛОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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