Специалисты «Мособлэнерго» в 2024 году капитально отремонтируют ЛЭП для надежного электроснабжения д. Таболово Ленинского г. о. Мероприятия запланировано провести в мае этого года в рамках программы капитального ремонта, ежегодно реализуемой компанией в городских округах Подмосковья. На воздушной линии ВЛ-0,4 кВ, которая питает более 20 жилых домов деревни, энергетики заменят два километра провода на СИП (самонесущий изолированный провод, повышающий надежность работы электросети и сокращающий потери электроэнергии).

Также в Ленинском г. о. по программе капремонта в апреле запланирована замена двух силовых трансформаторов в подстанции ТП-172 в г. Видное. Электроустановка питает два крупных многоквартирных дома на проспекте Ленинского комсомола и жилую многоэтажку на Жуковском проезде, 4.

Всего в 2024 году в рамках программы капитального ремонта в Ленинском г. о. работники «Мособлэнерго» планируют отремонтировать четыре километра кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование семи подстанций, а также расчистить 0,5 га охранных зон вдоль ЛЭП в п. Дубровский и п. Битца.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.