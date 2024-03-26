Строительство новой ЛЭП вызвано необходимостью вывести из эксплуатации ныне действующую в наукограде линию электропередач, расположенную вдоль горнолыжной трассы в районе «ангара подводников», построенную около 30 лет назад.

Поскольку грунт в пойме реки Протвы песчаный, сыпучий, состояние фундаментов опор ЛЭП вызывает у специалистов опасения по возможности возникновения аварийных ситуаций, одна из опор уже заметно накренилась. Отключить действующую линию электропередач для проведения капитального ремонта не представляется возможным, поскольку она обеспечивает электричеством значительную территорию наукограда, на которой проживают около 33 тысяч жителей и располагаются КБ №8, промышленные, торговые предприятия, культурно-досуговые заведения.



На брифинге, который состоялся 25 марта с участием заместителей главы администрации Обнинска Игоря Раудуве и Андрея Козлова, представителей «Калугаэнерго» Владимира Комкова и Михаила Кукушкина, была озвучена информация о принятом решении – реконструкции ВЛ 110 кВ Мирная – Белкино. Для предотвращения нештатных ситуаций началось возведение новой ЛЭП.

«После проведения изыскательских работ был выбран участок с твердым грунтом и разработан соответствующий проект. Начальный этап строительства уже начался, работы завершатся летом», - сообщил заместитель главного инженера «Калугаэнерго» Владимир Комков.

На месте будущей трассы планируется вырубка 603 деревьев, а также поросли на площади около 1,5 тыс. кв. м. После завершения строительно-монтажных работ и подключения к новой ЛЭП потребителей, старая воздушная линия будет демонтирована, территория приведена в надлежащее состояние.



По словам заместителя главы администрации Обнинска по вопросам городского хозяйства Игоря Раудуве, производить посадку новых деревьев взамен вырубленных будет город, но состоятся и переговоры с ПАО «Россети Центр и Приволжье» по привлечению энергетиков к восстановительно-озеленительным работам.

Нина Замахина