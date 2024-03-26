Филиал ПАО «Россети» - МЭС Юга приступил к установке птицезащитных устройств на 10 ключевых линиях электропередачи в Республике Дагестан. Цель проекта – обеспечить охрану птиц при эксплуатации энергообъектов, сохранить биологическое разнообразие на территории макрорегиона. Кроме того, защитные устройства позволят повысить уровень надежности электроснабжения жителей, предотвратив возможные технологические нарушения, которые провоцируют пернатые.

Количество отключений на магистральных линиях электропередачи на юге, связанных с жизнедеятельностью птиц, составляет около 11%. Для сокращения технологических нарушений энергетики оснащают ЛЭП специальными устройствами, предотвращающими возможность птиц присаживаться на траверсах опор и устраивать там гнезда. Монтаж устройств выполняется в рамках реализации программы технического обслуживания и ремонта ЛЭП на 2024 год.

Большой объем запланированных работ будет выполнен на ЛЭП 330 кВ «Дербент – Хачмаз». Здесь установят более 1000 устройств. Особое внимание будет удалено ЛЭП, отходящих от подстанции 330 кВ «Чирюрт» - энергетики смонтируют здесь тоже более 1000 приспособлений.