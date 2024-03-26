По проекту АО «Ленгипротранс» (ГК 1520, входит в «Нацпроектстрой») планируют построить мост через реку Мологу на 319 км перегона Пестово — Сандово Октябрьской железной дороги. Проектную документацию уже одобрила Главгосэкспертиза России.

Работы — часть программы модернизации Сонковского хода. Ее реализация увеличит пропускную способность направления Мга — Сонково — Дмитров и оптимизирует грузопоток к портам Северо-Запада из центральных регионов России.

Новый мост длиной 182,75 метра будет состоять из трех пролетов. Он разместится ниже по течению от старого, 1929 года постройки. После завершения строительства будет выполнено смещение оси главного пути перегона Пестово — Приданиха с переключением движения на новый мост.

Рядом с новым мостом построят здание для его эксплуатации, пункт транспортной безопасности, компрессорную, резервную автоматизированную дизельную электростанцию, трансформаторную подстанцию. Смонтируют противопожарные резервуары, очистные сооружения, инженерные коммуникации. Поскольку мост находится на территории города Пестово, здесь установят порядка 1,4 км шумозащитных экранов.

Чтобы повысить безопасность движения, на станциях Пестово и Сандово установят контрольно-габаритные устройства — проволочный контур, снабженный датчиками. Если проходящий состав из-за превышения габаритов повредит проволоку, на станцию поступит сигнал. После этого машинист получит команду снизить скорость и остановиться на станции, где габариты поезда приведут к норме. Такие меры предупредят повреждение моста негабаритными грузами.