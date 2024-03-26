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  • Росатом и компания "Автотор" создадут в Калининграде сборочное производство батарей для электротранспорта на площадке автомобильного завода

Росатом и компания "Автотор" создадут в Калининграде сборочное производство батарей для электротранспорта на площадке автомобильного завода

26 марта 2024, 14:30 330 Время чтения ≈ 7 мин
Источник: АО ТВЭЛ
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Фото: АО «ТВЭЛ»

Фото: АО «ТВЭЛ»

26 марта в ходе Международного