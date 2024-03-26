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- Росатом и компания "Автотор" создадут в Калининграде сборочное производство батарей для электротранспорта на площадке автомобильного завода
Росатом и компания "Автотор" создадут в Калининграде сборочное производство батарей для электротранспорта на площадке автомобильного завода
26 марта 2024, 14:30
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Время чтения ≈ 7 мин
Фото: АО «ТВЭЛ»
26 марта в ходе Международного