Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили работы по модернизации энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение жителей СНТ «Ветеран» в деревне Порхово Кингисеппского района Ленинградской области, принятых на баланс в результате консолидации.

Энергетики построили новую воздушную линию 10 кВ, реконструировали линию 0,4 кВ протяженностью более 8 км, а также установили новую комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ.

В результате работ, проведенных после передачи энергооборудования на баланс электросетевой компании в рамках мероприятий по консолидации, значительно повышена надежность электроснабжения жителей СНТ «Ветеран». Параметры качества электроэнергии приведены в соответствие нормативным требованиям.

Подать заявку на консолидацию объектов электросетевого хозяйства можно в любом центре обслуживания клиентов «Россети Ленэнерго» или написав обращение на официальный электронный адрес. Срок рассмотрения заявки на передачу объектов электросетевого хозяйства не превышает 90 календарных дней при условии предоставления типового пакета документов на передаваемый электросетевой актив. С полным пакетом документов можно ознакомиться на сайте компании https://rosseti-lenenergo.ru/clients/peredacha-obektov-elektrosetevogo-khozyaystva/.