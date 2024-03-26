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"Россети Северный Кавказ" обеспечили электроэнергией более 275 новых объектов в Северной Осетии

26 марта 2024, 14:15 356 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» в январе-феврале 2024 года подключили к централизованным электрическим сетям 278 новых потребителей. Суммарная выданная мощность – 8 мегаватт.

Большую часть выполненных заявок на технологическое присоединение составляют объекты бытовых абонентов: порядка 240 частных домовладений, личных подсобных хозяйств, садовых участков.

Кроме того, энергетики обеспечили электроэнергией амбулаторию на 50 посещений в смену и школу на 360 мест в Кировском районе, Дом культуры в Пригородном районе, многоэтажные дома во Владикавказе, объекты малого и среднего бизнеса в разных населенных пунктах республики.

Напомним, в Группе компаний «Россети» для удобства заявителей действуют дистанционные сервисы технологического подключения к сетям. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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