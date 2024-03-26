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"Россети Северный Кавказ" принимают в управление бесхозяйное электросетевое имущество в Дагестане

26 марта 2024, 16:45 430 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» продолжают активную работу по консолидации бесхозяйного электросетевого имущества в Республике Дагестан.

Так, в 2022-2023 годах за энергокомпанией в судебном порядке признано право собственности почти на 10 тысяч бесхозяйных энергообъектов, расположенных на территории региона. В настоящее время специалисты ведут постановку оборудования на баланс филиала «Дагэнерго» для последующей организации его технического обслуживания и ремонта.

Напомним, вопрос консолидации нестабильно функционирующих территориальных сетевых активов, в том числе бесхозяйных, – одна из приоритетных производственных задач энергетиков.

Консолидация сетей позволит исключить разрозненность в управлении распределительным сетевым комплексом и создать единый центр ответственности за его функционирование и развитие. Данная мера будет способствовать повышению качества и надежности электроснабжения потребителей республики.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЭНЕРГО, ДАГЕСТАН, КОНСОЛИДАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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