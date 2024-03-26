«Россети Северный Кавказ» продолжают активную работу по консолидации бесхозяйного электросетевого имущества в Республике Дагестан.

Так, в 2022-2023 годах за энергокомпанией в судебном порядке признано право собственности почти на 10 тысяч бесхозяйных энергообъектов, расположенных на территории региона. В настоящее время специалисты ведут постановку оборудования на баланс филиала «Дагэнерго» для последующей организации его технического обслуживания и ремонта.

Напомним, вопрос консолидации нестабильно функционирующих территориальных сетевых активов, в том числе бесхозяйных, – одна из приоритетных производственных задач энергетиков.

Консолидация сетей позволит исключить разрозненность в управлении распределительным сетевым комплексом и создать единый центр ответственности за его функционирование и развитие. Данная мера будет способствовать повышению качества и надежности электроснабжения потребителей республики.