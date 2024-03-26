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"Россети Тюмень" установят на ЛЭП 5 тысяч устройств для защиты птиц

26 марта 2024, 15:45 308 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» в 2024 году установят более 5 тысяч птицезащитных устройств (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Монтаж специального оборудования позволит не только сохранить популяции птиц, но и снизить риски технологических нарушений в сети. На эти цели компания направит 22 млн рублей.

Установка ПЗУ будет выполнена на 145 высоковольтных линиях электропередачи, проходящих по путям миграции и через основные зоны обитания пернатых. Особое внимание энергетики уделят районам, где встречаются исчезающие и редкие виды – кречет, орлан-белохвост и сапсан. При реализации мероприятий специалисты используют устройства барьерного и антиприсадочного типов. Первые защищают птиц от непосредственного контакта с опасными элементами, вторые – препятствуют посадке и гнездованию пернатых на линиях электропередачи.

Установка ПЗУ осуществляется согласно экологической и технической политике «Россети Тюмень». Для сохранения биоразнообразия птиц на территории Тюменского макрорегиона за последние 5 лет энергетики смонтировали свыше 18 тысяч специальных устройств на линейных объектах.

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Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ЛЭП, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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