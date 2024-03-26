Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Наука
  • Специалисты компании "Ротек Диджитал Солюшнс" рассказали о предиктивных технологиях в НИУ "МЭИ"

Специалисты компании "Ротек Диджитал Солюшнс" рассказали о предиктивных технологиях в НИУ "МЭИ"

26 марта 2024, 16:30 266 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: НИУ МЭИ

 26 марта 2024 года в НИУ «МЭИ» специалисты отдела научных исследований компании «Ротек Диджитал Солюшнс» совместно с преподавателями института тепловой и атомной энергетики (далее – ИТАЭ) НИУ «МЭИ» провели первые лекции и лабораторные работы для магистров.

Занятия впервые прошли на базе ИТАЭ НИУ «МЭИ» для студентов кафедры теоретических основ теплотехники им. Вукаловича (далее – ТОТ).  В рамках этих занятий магистры ознакомились с лекциями и лабораторными работами по дисциплине «Системы машинного обучения и предиктивной аналитики в тепловой и возобновляемой энергетике».

Студенты получили возможность ознакомиться с важными аспектами продукта предиктивной аналитики «ПРАНА» и ее применением в энергетике, а также решить конкретные задачи, используя полученный опыт.

«В рамках сотрудничества с компанией «Ротек Диджитал Солюшнс» студенты НИУ «МЭИ» смогут познакомиться с современным оборудованием, применяемым в области теплоэнергетики и возобновляемой энергетики, а также расширить свои знания в соответствии с тенденциями предиктивной аналитики. Современные технологии и их своевременное освоение – ключ к созданию уникальных и востребованных специалистов, который наш университет постоянно использует», - прокомментировал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Основной целью занятий на данный момент является ознакомление будущих специалистов с основными понятиями и задачами предиктивной аналитики в энергетике, а также решение практических задач в рамках этого предмета. Данную дисциплину планируется ввести в учебную программу кафедры ТОТ в 2025 году.

Лекторами на занятии выступили Михаил Чернецкий, кандидат технических наук и руководитель департамента исследований и разработки «Ротек Диджитал Солюшнс», а также Артем Шабунин, главный специалист по моделированию технологических процессов департамента и сотрудник кафедры ТОТ НИУ «МЭИ».​

Обсудить на форуме
Метки: НИУ МЭИ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, IT
Отрасль: IT Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
26.03.2024
По проекту "Ленгипротранса" построят железнодорожный мост через реку Мологу в Новгородской области
26.03.2024
Росатом и Минэнерго Кыргызстана прорабатывают возможность увеличения строительства объектов возобновляемой энергии до 1 ГВт
26.03.2024
Системный оператор представил взгляд на развитие энергосистемы в условиях увеличения доли низкоуглеродной генерации
26.03.2024
Росатом обеспечил литий-ионным накопителем энергии Краснополянскую ГЭС в Сочи
26.03.2024
Росатом и компания "Автотор" создадут в Калининграде сборочное производство батарей для электротранспорта на площадке автомобильного завода
Другие новости рубрики Наука
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно