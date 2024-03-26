26 марта 2024 года в НИУ «МЭИ» специалисты отдела научных исследований компании «Ротек Диджитал Солюшнс» совместно с преподавателями института тепловой и атомной энергетики (далее – ИТАЭ) НИУ «МЭИ» провели первые лекции и лабораторные работы для магистров.

Занятия впервые прошли на базе ИТАЭ НИУ «МЭИ» для студентов кафедры теоретических основ теплотехники им. Вукаловича (далее – ТОТ). В рамках этих занятий магистры ознакомились с лекциями и лабораторными работами по дисциплине «Системы машинного обучения и предиктивной аналитики в тепловой и возобновляемой энергетике».

Студенты получили возможность ознакомиться с важными аспектами продукта предиктивной аналитики «ПРАНА» и ее применением в энергетике, а также решить конкретные задачи, используя полученный опыт.

«В рамках сотрудничества с компанией «Ротек Диджитал Солюшнс» студенты НИУ «МЭИ» смогут познакомиться с современным оборудованием, применяемым в области теплоэнергетики и возобновляемой энергетики, а также расширить свои знания в соответствии с тенденциями предиктивной аналитики. Современные технологии и их своевременное освоение – ключ к созданию уникальных и востребованных специалистов, который наш университет постоянно использует», - прокомментировал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Основной целью занятий на данный момент является ознакомление будущих специалистов с основными понятиями и задачами предиктивной аналитики в энергетике, а также решение практических задач в рамках этого предмета. Данную дисциплину планируется ввести в учебную программу кафедры ТОТ в 2025 году.

Лекторами на занятии выступили Михаил Чернецкий, кандидат технических наук и руководитель департамента исследований и разработки «Ротек Диджитал Солюшнс», а также Артем Шабунин, главный специалист по моделированию технологических процессов департамента и сотрудник кафедры ТОТ НИУ «МЭИ».​