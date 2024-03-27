Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Более 10 тыс. жителей Дзержинского энергетики обеспечат качественным электроснабжением

27 марта 2024, 14:45 173 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» с апреля по июнь 2024 года планируют повысить надежность электроснабжения более 10 тыс. жителей Дзержинского. В четырех подстанциях на ул. Томилинской, Лермонтова, Академика Жукова и Спортивной будут заменены трансформаторы. Мероприятия буду выполнены по программе капитального ремонта, ежегодно реализуемой компанией в городских округах Подмосковья.

Также специалисты повысят качество подачи электроэнергии в многоквартирные дома, расположенные на ул. Школьной под номерами 1, 2, 3, 4. Энергетики летом этого года капитально отремонтируют кабельные линии, питающие эти жилые здания.

Всего в этом году в рамках программы капитального ремонта специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать в г. о. Дзержинский 1,4 км кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ. Работы будут также проходить на ул. Томилинской и Дзержинском шоссе.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.

Обсудить на форуме
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
27.03.2024
В развитие ОЭЗ "Кузбасс" планируют вложить свыше 315 млрд рублей
27.03.2024
В Рязанской области к нормативу приведено порядка 72% дорог опорной сети и 85% дорог агломерации
27.03.2024
В Воронежской области построят современный образовательный центр
27.03.2024
АО "Марпосадкабель" на Cabex 2024 получили официальный сертификат члена Ассоциации "Электрокабель"
27.03.2024
"Россети" отремонтируют выключатели на 14 магистральных подстанциях в Красноярском крае
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно