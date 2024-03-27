Специалисты «Мособлэнерго» с апреля по июнь 2024 года планируют повысить надежность электроснабжения более 10 тыс. жителей Дзержинского. В четырех подстанциях на ул. Томилинской, Лермонтова, Академика Жукова и Спортивной будут заменены трансформаторы. Мероприятия буду выполнены по программе капитального ремонта, ежегодно реализуемой компанией в городских округах Подмосковья.

Также специалисты повысят качество подачи электроэнергии в многоквартирные дома, расположенные на ул. Школьной под номерами 1, 2, 3, 4. Энергетики летом этого года капитально отремонтируют кабельные линии, питающие эти жилые здания.

Всего в этом году в рамках программы капитального ремонта специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать в г. о. Дзержинский 1,4 км кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ. Работы будут также проходить на ул. Томилинской и Дзержинском шоссе.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.