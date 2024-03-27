Опубликован топ застройщиков по объему строительства многоквартирных домов в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) по инициативе власти, сообщает пресс-служба портала ЕРЗ.РФ.

"По состоянию на 1 марта 2024 года лидером рейтинга стала ГК "Страна Девелопмент", которая с применением механизма КРТ по инициативе власти возводит 87,8 тыс. кв.м жилья в двух жилых комплексах (4 дома на 1 930 квартир)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что топ подготовлен на основе анализа данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Второе место в нем занял СЗ "Тренд-Групп" (Московская область). Он строит два дома на 1 711 квартир общей жилой площадью 81,5 тыс. кв.м. На третьей позиции ГСК "Красстрой " (Красноярский край), которая возводит в регионе два дома на 774 квартиры совокупной жилой площадью 40,8 тыс. кв.м.

Также в десятку вошли ГК "Самолет", СЗ "Охра", "DARS Development", СЗ "Инвестстрой", СК "СибЛидер", ГК "Астра" и "ВКБ-Новостройки".

По данным ЕРЗ, всего по проектам КРТ по инициативе власти 22 девелопера строят 37 МКД жилой площадью 451,4 тыс. кв.м в 15 регионах страны. За полгода объем такого строительства вырос на 95%: на 1 сентября 2023 года в аналогичный рейтинг входили 12 застройщиков, возводившие 27 домов жилой площадью 231,3 тыс. кв.м. в 11 субъектах РФ.