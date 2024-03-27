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  • Энергетики филиала "Россети Урал"- "Пермэнерго" совместно с сотрудниками органов полиции в Пермском муниципальном округе пресекли деятельность нелегального майнера, воровавшего электроэнергию

Энергетики филиала "Россети Урал"- "Пермэнерго" совместно с сотрудниками органов полиции в Пермском муниципальном округе пресекли деятельность нелегального майнера, воровавшего электроэнергию

27 марта 2024, 12:45 245 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал
Авторы и источники / Правообладателям

В ходе проверочных мероприятий в одном из населенных пунктов в пригородах краевой столицы был выявлен потребитель электричества, похищавший электроэнергию с целью обеспечения деятельности нелегальной майнинговой «фермы».

При осмотре места совершения преступления сотрудники полиции в металлическом вагончике обнаружили оборудование для майнинга криптовалют в количестве 28 единиц, ноутбук, а также прибор учета электроэнергии, подключенный к самовольно присоединенной к сетям кабельной линии. Счетчик фиксировал объем потребленной незаконным оборудованием электроэнергии.

По выявленному факту хищения электричества был составлен акт бездоговорного потребления электроэнергии в объеме 88 тысяч киловатт-часов и произведен расчет ущерба. Его сумма - более 600 тысяч рублей. В органы полиции было подано соответствующее заявление.

Все оборудование и прибор учета электроэнергии были изъяты сотрудниками полиции. Отделение дознания Отдела МВД России «Пермский» возбудило уголовное дело, предусмотренное ч. 1, статьи 165 Уголовного кодекса РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводится комплекс мероприятий по установлению степени вины лиц, причастных к совершению данного преступления.

Энергетики «Россети Урал» напоминают, что сообщить о случаях воровства электроэнергии и незаконного подключения к сетям можно по круглосуточному единому номеру контакт-центра 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

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Метки: ЭНЕРГОВОРОВСТВО, МАЙНИНГ, КРИПТОВАЛЮТА, РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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