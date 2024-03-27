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Кировская область выделит 3,1 млрд на строительство моста через Чепцу

27 марта 2024, 12:30 255 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Кировской области ищут подрядчика для строительства мостового перехода через реку Чепцу у города Кирово-Чепецка, сообщает RosTender.info.

Дорожный комитет Кировской области принимает заявки на участие в конкурсе до 19 апреля. Объем выделенных средств составит 3,1 млрд рублей из областного бюджета.

Протяженность дороги составит 2,8 км, расчетная скорость – 100 км/час. Длина моста составит 318 пикометров. Работы начнутся в июне, а завершатся к концу лета 2027 года. Мост построят в рамках реализации государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы».

Согласно СМИ, осенью 2023 года заместитель председателя правительства Алексей Жердев заявил о готовности проекта по строительству моста через реку Чепцу.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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