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Крымские энергетики строят новые линии электропередачи на востоке полуострова

27 марта 2024, 17:00 330 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: КРЫМЭНЕРГО
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Фото: ГУП РК «Крымэнерго»

Фото: ГУП РК «Крымэнерго»

ГУП РК «Крымэнерго» ведет непрерывные работы для повышения надежности электроснабжения жителей Ленинского района и г. Керчи.

В связи с активным развитием курортных поселков и городов и возросшей нагрузкой на существующую сетевую инфраструктуру работники ГУП РК «Крымэнерго» строят новые энергообъекты для надежного и бесперебойного функционирования оборудования.

В настоящее время для улучшения энергоснабжения Керченского узла в районе подстанции (ПС) «Очистная» 110 кВ специалисты сооружают воздушную линию электропередачи 6/10 кВ. ЛЭП протяженностью 4 км отходит от ПС 110 кВ «Солнечная». В перспективе к линии возможно будет осуществить подключение новых абонентов.

В рамках технологического присоединения для увеличения мощности электроснабжения до 1 МВт судостроительной верфи в Керчи энергетики прокладывают более 0,8 км кабельно-воздушной линии электропередачи 6 кВ.

До конца марта 2024 года будут завершены технические мероприятия в СНТ «Радуга» в Керченском городском округе: строительство 1 км ВЛ 0,4 кВ и установка щитов учета.

Продолжаются работы по проведению новой ЛЭП 10 кВ к с. Курортному Ленинского района. Сотрудники из нескольких структурных подразделений предприятия осуществляют монтаж 30 км самонесущего изолированного провода (СИП), имеющего большую пропускную способность и низкую повреждаемость.

На территории Мысовского сельского поселения специалисты ведут монтаж 16 опор и 0,4 км провода СИП 0,4 кВ. Производство работ осложняется рельефом местности и сложными геологическими условиями (бурение скважин в прочных скальных грунтах).

Отметим, что ввод в эксплуатацию линий электропередачи способствует развитию инфраструктуры Ленинского района и Керченского городского округа, обеспечивая возможность технологического присоединения новых объектов.

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Метки: КРЫМЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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