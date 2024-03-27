Микрогенерация может стать драйвером развития ВИЭ

Сегмент микрогенерации обеспечил четверть ввода фотогальванических панелей в США в 2023 г., следует из данных Управления энергетической информации (EIA). Общий прирост мощности солнечных генераторов в США по итогам прошлого года достиг 30,8 гигаватта (ГВт), из них на проекты мощностью менее 1 мегаватта (МВт) пришлось 8,2 ГВт, в том числе 6,6 ГВт – на жилищный сектор, а 1,6 ГВт – на сферу услуг и промышленность.

Высокая доля жилищного сектора связана с действием налогового вычета, ставка которого составляет 30%. Например, при покупке и монтаже солнечных панелей стоимостью в $18 тыс. их владелец может получить вычет по подоходному налогу на $4,5 тыс. В эту сумму можно включать расходы на оплату работ по установке генераторов, а также на закупку устройств хранения энергии емкостью 3 киловатт-часа (кВт*ч) и более. Подспорьем для развития отрасли является и удешевление солнечных установок. По оценке EIA, стоимость ввода фотогальванических панелей в США в период с 2013 по 2021 гг. сократилась более чем вдвое, с $1895 на киловатт (кВт) мощность до $1428 на кВт (данные приведены в текущих ценах, без учета инфляции; в реальном выражении капзатраты снизились еще сильнее).

Благодаря удобству использования в быту, солнечные панели остаются лидером по темпам внедрения ВИЭ в жилищном секторе. Однако технические инновации могут сделать доступным применение малых ветровых и гидрогенераторов. Например, компания Aeromine Technoligies спроектировала ветротурбину, пригодную для монтажа на крыше частного дома. Устройство представляет собой «коробку» высотой 3 метра, стенки которой образуют два антикрыла, напоминающих аналогичную деталь гоночного болида, установленную в вертикальном положении. Между двумя стенками размещена труба, внизу которой расположен пропеллер диаметром 91 см. Антикрылья, обращенные друг к друг под углом примерно в 45 градусов, образуют зону низкого давления, которая должна улавливать воздух и приводить в действие ветрогенератор. Мощность установки составляет 5 кВт, что сопоставимо с мощностью 21 стандартной солнечной панели, смонтированной на крыше.

Другим примером является малая гидроустановка от компании Turbulent, которая может вырабатывать электроэнергию на реке или водоканале с перепадом высот от одного до пяти метров. Гидроустановка работает за счёт отвода воды в обводной канал, по которому она поступает в турбину, после чего возвращается в основное русло. Основным элементом турбины является механическая крыльчатка, которая вращается с течением потока, создавая вихрь низкого давления. Гидроагрегат может генерировать от 120 тыс. до 560 тыс. кВт*ч электроэнергии в год, что достаточно для обеспечения от 50 до 500 частных домохозяйств.