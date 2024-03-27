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Норникель представил инновационные разработки для безуглеродной энергетики

27 марта 2024, 13:15 279 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ИИС Металлоснабжение и сбыт
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: metalinfo.ru

Фото: metalinfo.ru

Норникель представил свои инновационные разработки в области использования палладия в безуглеродной энергетике, включая водородную, на ключевой энергетической конференции в Китае. По итогам конференции компания принята в Китайский водородный альянс (China Hydrogen Alliance).

По мере того как мировая экономика стремится к нулевым уровням выбросов к 2050 г., «Норникель» акцентирует внимание на важности решения сложностей и ограничений: высокие капитальные затраты на модернизацию, стабильность энергоснабжения и инфляцию стоимости энергии.

Одно из направлений работы «Норникеля» — исследование и разработка новых решений на основе палладия, которые потенциально могут радикально улучшить эффективность зеленых технологий в таких сферах, как водородная и солнечная энергетика, химический синтез и микроэлектроника.

Ожидается, что рынок электролизеров, играющих ключевую роль в производстве водорода — топлива будущего, будет стремительно расти в ближайшие 10 лет. Поэтому «Норникель» участвует в исследованиях и разработках в этой области, предлагая инновационные решения на основе палладия, способные снизить затраты и повысить эффективность производства водорода.

Помимо этого, компания разрабатывает новые палладиевые материалы для солнечной энергетики, которые могут повысить эффективность генерации и поддержать технологический прорыв в области хранения и транспортировки солнечной энергии.

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Метки: ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, НОРНИКЕЛЬ, ВОДОРОД, ПАЛЛАДИЙ
Отрасль: Металлургия 

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