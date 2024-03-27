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Ступинское предприятие расширит выпуск инновационных обогревателей на земле за 1 рубль

27 марта 2024, 12:00 299 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: radio1.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Андрей Семибратов

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Андрей Семибратов

Ступинская компания «Луч тепла» планирует расширить инновационное производство благодаря программе «Земля за 1 рубль». Предприятие выпускает инновационные тепловые панели для обогрева помещений.

«Компания получила участок площадью 2,2 га в промзоне города Ступино по программе поддержки. Участок находится рядом с основным производством. Через три года там построят производственно-складской комплекс инновационных систем отопления. В ближайшее время приступим к проектным работам», – сказал гендиректор компании «Луч тепла» Роман Овчинников.

Инновационные системы отопления разработаны российскими учеными. Основа разработки – углеродосодержащая жидкость, которую можно наносить на любую диэлектрическую поверхность, от обычной стены до гипсокартона.

В Ступине производят тепловые панели из керамогранита. На плиту с внутренней стороны наносится специальный состав. За счёт этого образуется токопроводящая поверхность, содержащая углеродные наноструктуры. Электроток, подающийся на такую поверхность, почти без потерь преобразуется в тепло. Такие плиты потребляют в четыре раза меньше энергии, чем обычные обогреватели.

Сейчас компания производит 1,5 тыс. единиц изделий в месяц, а с появлением производственно-складского комплекса намерена нарастить объёмы до 6 тыс. единиц.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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