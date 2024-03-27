В рамках рабочей поездки в Рязанскую область руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков провел встречу с главой региона Павлом Малковым.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор – первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Артём Бранов, министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Супрун, а также начальник ФКУ Упрдор Москва – Волгоград Юрий Сорокин.

Стороны обсудили реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», обеспечение безопасности дорожного движения, а также перспективы развития транспортной инфраструктуры в регионе.

«Перед нами стоит интегрированная задача – развивать опорную сеть, которой мы будем заниматься в рамках софинансирования субъектов Российской Федерации. В Рязанской области это 1,5 тыс. км трасс, более 600 км из которых – федеральные. Отдельно замечу, что регион полностью достигает всех показателей и по дорогам агломерации, и по региональной сети», – рассказал в начале совещания Роман Новиков.

Также спикер отметил, что несмотря на то, что федеральные дороги находятся в достаточно хорошем состоянии, Росавтодор планомерно продолжит их модернизацию. Среди ключевых задач ‒ расширение до четырех полос трассы Р-22 «Каспий», устройство новых направлений на Южном обходе Рязани по автомобильной дороге М-5 «Урал», развитие туристического потенциала региона за счет улучшения характеристик федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо».

Роман Новиков поблагодарил губернатора за личную вовлеченность, а проектную команду региона в целом – за большую работу, которая проводится и на дорогах субъекта РФ, и в городской агломерации. Так, программой дорожной деятельности Рязанской области на период 2023–2027 годов к 2025-му запланировано приведение в нормативное состояние 355,4 км региональных дорог, в том числе 100,6 км трасс, входящих в опорную сеть. Кроме того, уже сейчас к нормативу приведено порядка 72 % дорог опорной сети и 85 % дорог агломерации.

«Президентом поставлены очень серьезные задачи по качеству и безопасности дорог, и жители региона рассчитывают на появление качественных путей сообщения. Поэтому всё, что касается дорог, – это для нас абсолютный приоритет. Благодаря решениям, принятым на федеральном уровне, реализации национального проекта и дальнейших планов, которые сейчас формируются, мы четко видим развитие и перспективы на ближайшие годы. В дорожной сфере накопилось немало проблем, но самое главное, что они решаются: системно и последовательно. Происходят очень серьезные изменения», – подчеркнул Павел Малков.

В 2024 году в Рязанской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы работы на 34 объектах общей протяженностью 123,8 км. На эти цели предусмотрено направить более 6,4 млрд рублей.

Особое внимание уделяется дорогам, ведущим к социально значимым учреждениям. К примеру, в Сасовском районе Рязанской области, где располагается несколько важных для жителей объектов, в том числе фельдшерско-акушерский пункт, в этом году отремонтируют почти 12 км дороги, ведущей к станции Кустаревка.

В Сараевском районе Рязанской области благодаря нацпроекту выполнят капитальный ремонт дороги регионального значения Островка – Белоречье протяженностью 6 км, по которой дети из Белоречья едут в среднюю школу, расположенную в селе Борец. Кроме того, это единственный асфальтированный подъезд к селу Белоречье.

Продолжается и реконструкция проезда Шабулина в Рязани протяженностью более 2 км, к работам на котором подрядная организация приступила прошлой весной. Завершить их планируется до конца года.

В рамках рабочего визита в Рязанскую область Роман Новиков также ознакомился с реализацией проекта строительства нового моста через Оку.

По словам главы региона Павла Малкова, этому объекту сейчас уделяется ключевое внимание, поскольку существующему мосту через Оку более полувека и в настоящее время отсутствуют альтернативные пути сообщения между Рязанью и населенными пунктами, расположенными в направлении города Спас-Клепики. Искусственное сооружение играет большую роль не только для связи частей Рязанской области, но и обеспечивает выход федеральных трасс на Владимир и Нижний Новгород. Ежедневно по нему проезжают более 50 тыс. автомобилей, при этом ближайший объезд находится на расстоянии 100 км.

Также он рассказал о том, что с августа 2023 года разрабатывается проект нового моста, который должен быть реализован в 2025–2030 годах.

Роман Новиков подтвердил, что все предложения по строительству мостового перехода через Оку будут рассмотрены, в том числе и в рамках Научно-технического совета Росавтодора. Он напомнил, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2023 № 3907-р данный объект включен в пятилетний план дорожной деятельности с финансированием из федерального бюджета в размере 5,1 млрд рублей. Вместе с тем он отметил важность развития дорожной сети прилегающих к новому мосту населенных пунктов.

Отдельно участники встречи остановились на вопросах обеспечения безопасности дорожного движения. Так, Павел Малков рассказал, что в 2023 году установлено 32 комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, из них 24 – на федеральной дорожной сети. В текущем году эта работа будет продолжена, в частности, планируется разместить 43 комплекса, по которым в настоящее время проводится анализ аварийности и технической возможности их установки.

В завершение встречи Роман Новиков и Павел Малков подписали дополнительное соглашение к меморандуму о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Рязанской области, заключенному между Федеральным дорожным агентством и Правительством региона 17 ноября 2022 года.

Документ подготовлен с учетом доведенных лимитов средств областного и федерального бюджета на 2024–2026 годы, в связи с чем проведена актуализация программы дорожной деятельности Рязанской области на 2024 год и период с 2025 по 2028 год. Отметим, что указанная программа работ с перечнем включенных мероприятий согласована с Федеральным дорожным агентством.