Речь идет о второй очереди комплекса «Аммоний», стоимость которого еще в 2021 году оценивали в 127 млрд рублей. В самой компании проект назвали «трудным». Там ожидают, что он окупится в течение 10 лет.

Предприятие попросило у администрации Татарстана оказать содействие в получении земельного участка площадью 63,7 га — он прилегает к действующему производству. По словам руководителя агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной, с инженерными коммуникациями на площадке проблем нет.

«Надо понимать, что инвестиции не одномоментные, они идут не один год, а последовательно, пока реализуется проект. То есть эти 160 миллиардов в этом году в инвестициях в основной капитал из внебюджетных источников мы с вами не увидим. Собственных средств в этом проекте больше, чем заемных. У них все в порядке с финансированием, в целом у проекта очень высокая степень проработки».

Как рассказал директор по развитию «Аммония» Александр Осипов, «вопрос финансирования очень щепетильный» и что он вынужден быть ограниченным в плане раскрытия информации. Тем не менее, журналистам удалось узнать, что сейчас по второй очереди газохимического комплекса идут инженерные изыскания, первую продукцию компания ожидает выпустить в 2028 году (изначальным сроком ввода в эксплуатацию называли 2027-й). Комплекс предполагает производство 1,2 млн т аммиака и 1,75 млн т карбамида.

Основная часть продукции пойдет на экспорт в дружественные страны, около 20% — на внутренние рынки, с акцентом на агропромышленный рынок Татарстана.

АО «Аммоний» - одно из крупнейших в Европе химических предприятий, производящие широкую гамму продукции базовой химии. Это азотная кислота (применяется в качестве сырья в производстве аммиачной селитры, сложных удобрений, в окислительных процессах и в процессах травления металлов), аммиак (для использования в сельском хозяйстве в качестве азотного удобрения), метанол (используется при производстве формальдегидов, олефинов, метиламинов, добавок к топливу).