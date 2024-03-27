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В Воронежской области построят современный образовательный центр

27 марта 2024, 13:45 232 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПИ «Гипрокоммундортранс»

Фото: ПИ «Гипрокоммундортранс»

Центр государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий по Воронежской области выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства общеобразовательной школы на 990 мест в городе Павловске. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

Для нового учебного заведения выделен большой земельный участок в центре Павловска, на улице Свободы, 27. Обучение предусмотрено в одну смену. Трехэтажное здание рассчитано на 750 школьников с 5-го по 9-й классы и 240 учеников с 10-го по 11-й классы.

Помимо учебных кабинетов в школе оборудуют библиотечно-информационный центр и зрительный зал на 500 мест, зону рекреации вместимостью 107 человек. В левом крыле здания расположат кабинеты информатики и вычислительной техники с помещением робототехники, центр исследовательской деятельности, кабинет-студию ИЗО. В центральной части разместят центр проектирования персональных маршрутов, сенсорную комнату, кабинет центра детских инициатив, школьный музей, шахматную студию, репетиционную, студию звукозаписи с аппаратной.

Для занятий спортом в образовательном центре появится большой спортивный блок с залами для гимнастики, подвижных игр, фитнес-аэробики, а также для занятий с детьми, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.*

Застройщик – Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту Администрации Павловского муниципального района Воронежской области.

Проектировщик – ООО «Проектная компания «АРХИПРО».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
Отрасль: Строительство 

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