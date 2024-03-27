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В ХМАО отремонтируют мост через реку Урьевский Еган

27 марта 2024, 14:15 205 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Ханты-Мансийском автономном округе капитально отремонтируют мост через реку Урьевский Еган на автомобильной дороге «Лангепас – Покачи», сообщает RosTender.info.

Управление автомобильных дорог определит подрядчика по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 11 апреля. Объем выделенных средств составит 261,3 млн рублей из средств дорожного фонда.

Работы начнутся после заключения государственного контракта и завершатся к середине ноября. Мост расположен на 8-ом километре, его длина – 54,8 метра.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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