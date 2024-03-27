Особую экономическую зону (ОЭЗ) "Кузбасс" разделили на две площадки. В развитие планируют вложить свыше 315 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Мы приняли решение, что надо развести ОЭЗ "Кузбасс" на две части. В одной оставим 20 резидентов, это будет пищевое направление. Помимо пищевого, у нас заявились инвесторы, которые будут заниматься переработкой отходов, химической промышленностью, машиностроением. Сейчас у нас сформирован перечень из 20 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 315,6 млрд рублей, что позволит создать 5,3 тыс. рабочих мест", - сказал Цивилев.

Инвестпроекты в химической отрасли, в частности, для производства минеральных удобрений, планируется реализовать в Кемерово на площади 65,19 га. Развитие пищевой и иных отраслей организовано в Топкинском районе на площади 563,66 га. Первым резидентом ОЭЗ стала компания "Азот-2", которая реализует инвестиционный проект по строительству модульной установки производства жидкой углекислоты с плановым объемом инвестиций в 1,1 млрд рублей.

Также губернатор сообщил, что заявка на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Горная Шория" в южной агломерации Кузбасса согласована Минэкономразвития РФ. В настоящее время проект проходит установленные процедуры согласования. В состав заявки вошли три потенциальных проекта на территории спортивно-туристического комплекса "Шерегеш": комплексное развитие территории в секторе В, гостинично-деловой комплекс в секторе Е, горнолыжный комплекс "Новый Шерегеш" в секторе D на общую сумму 41,5 млрд рублей и планами по созданию 4 тыс. рабочих мест в течение 10 лет.

О развитии ТОР в Кузбассе

Для решения социальных вопросов и диверсификации экономик моногородов Кузбасса в Анжеро-Судженском, Юргинском, Новокузнецком, Прокопьевском округах созданы территории опережающего развития (ТОР). В реестр их резидентов включено 50 организаций с плановым объемом инвестиций 12,6 млрд рублей, что позволит создать 9,2 тыс. рабочих мест в областях сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, переработки отходов, медицины.

"В настоящее время 20 организаций планируют получить статус резидента ТОР с объемом инвестиций в размере 15,9 млрд рублей и созданием 1 280 рабочих мест", - уточнил Цивилев.

Он добавил, что с момента создания первой ТОР резидентами в экономику региона вложено свыше 10 млрд рублей и создано почти 5 тыс. рабочих мест. В 2023 году резидентами ТОР инвестировано 1,7 млрд рублей и создано 1,5 тыс. рабочих мест. При этом для участников ТОР до 2030 года будут применяться пониженные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Функционирование ТОР и ОЭЗ в Кузбассе позволяет повысить инвестиционную привлекательность региона и привлечь дополнительные средства в развитие несырьевого сектора. Для Кемеровской области, где добывается больше половины российского угля и в которой самое большое среди регионов РФ число моногородов, диверсификация важна для стабильности региональной экономики и рынка труда.