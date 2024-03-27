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Энергетики "Россети Кубань" строят кабельную линию электропередачи в Центральном районе Сочи

27 марта 2024, 18:00 309 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Кубань
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Фото: ПАО «Россети Кубань»

Фото: ПАО «Россети Кубань»

В рамках инвестиционной программы компании «Россети Кубань» специалисты Сочинских электрических сетей прокладывают новую кабельную линию электропередачи 6 кВ, протяженностью около трех километров по улицам Конституции СССР, Несербская и Поярко.

Новая кабельная линия электропередачи позволит обеспечить качественным и бесперебойным электроснабжением порядка шести тысяч потребителей Центрального района города Сочи, в том числе ряд социально значимых объектов. В их числе гимназия №8, Морской порт, детская спортивная школа №10, Международный инновационный университет.

Накануне с ходом строительства ознакомился глава города Сочи Алексей Копайгородский, отметив высокое значение проводимых работы.

– Новая кабельная линия электропередачи обеспечит дополнительные мощности для объектов образования и санаторно-курортного комплекса. В проекте учли особенности территории. Это центр города – здесь много исторических и туристических мест, популярных пешеходных маршрутов, оживленное движение транспорта. Строительство не нарушит привычный ритм жизни курорта, – подчеркнул Алексей Копайгородский.

Трасса прокладывается с помощью бестраншейного метода с использованием специальной установки горизонтально-направленного бурения. Таким образом энергетики сохраняют целостность дорожного полотна и исключают повреждение проложенных под землей инженерных коммуникаций.

Энергетики планируют завершить работы до начала летнего курортного сезона. Напомним, в 2024 году в рамках инвестиционной программы «Россети Кубань» планирует построить в сочинском энергорайоне порядка 112 км линий электропередачи (ЛЭП) и установить 18 новых трансформаторных подстанций общей мощностью 21 МВА. Кроме того, компания реконструирует более 27 км ЛЭП и 23 трансформаторных пунктов общей мощностью более 14 МВА.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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